تراجع أسعار القمح بعد فشل روسيا في عرقلة الصادرات الأوكرانية عبر ميناء الدانوب

فقدت أسعار العقود الاجلة للقمح مكاسبها السابقة بعد أنباء عن فشل روسيا في إلحاق أضرار جسيمة بميناء رئيسي لتصدير القمح الأوكراني عبر نهر الدانوب إلى الدول المجاورة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن طائرات مسيرة روسية هاجمت ميناء ريني ليل الأحد / الاثنين مما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح خوفا من عدم قدرة أوكرانيا على تصدير حاصلاتها، في حين يعمل الميناء بكامل طاقته اليوم الثلاثاء حيث دخلت 7 سفن إلى الميناء بحسب جابريل كوفيرج المسؤول الروماني عن حركة السفن في المنطقة.

وتراجع سعر القمح في تعاملات شيكاغو المبكرة عقب هذه الأنباء الإيجابية بنسبة 2ر2% بعد ارتفاعها أمس الاثنين بنسبة 6ر8%.

ويعتبر نهر الدانوب الطريق البحري الوحيد لنقل القمح الأوكراني للأسواق العالمية، بعد أن قصفت روسيا ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود.

وبحلول الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت شيكاغو تراجعت اسعار العقود الآجلة للقمح بنسبة 6ر0% إلى 5275ر7 دولار للبوشل (2ر27 كيلوجرام) في حين تراجع سعر الذرة بنسبة 2ر1% وسعر فول الصويا بنسبة 1% تقريبا.

و أعلنت أوكرانيا أمس اعتزامها زيادة صادراتها من الحبوب والبذور الزيتية بمقدار مليون طن شهريا ، حتى وإن كانت روسيا رفضت تمديد اتفاق تم بموجبه إنشاء ممر آمن للسفن التي تحمل الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال رئيس رابطة الحبوب الأوكرانية نيكولا جورباتشيف "يمكننا اليوم بالفعل تصدير نحو 5ر3 مليون طن شهريا وفي المستقبل القريب سيكون هناك تحسينات لتصل الكمية إلى 5ر4 مليون طن"، مضيفا أن حوالي مليوني طن من الحبوب يجري حاليا تصديرها عبر موانئ نهر الدانوب، بينما يتم جلب البقية من الدولة التي يعصف بها القتال ، عبر السكك الحديدية والطرق البرية.

وقال جورباتشيف: "لكن قبل الحرب كنا نصدر سبعة ملايين طن شهريا عبر موانئ البحر الأسود فقط".

وأضاف أن هناك حاجة لتقليل التكاليف اللوجستية ، لكيلا يقوم المزارعون الأوكرانيون بتقليص منطقة زراعة محاصيل الحبوب في الشهور القادمة.

وقال أيضا إنه يجب على المجتمع الدولي أن يمارس ضغطا على روسيا لإعادة ممر الحبوب.