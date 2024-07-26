تفاصيل قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين

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قال أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة للأطباء البيطريين د. محمود عفيفي، إن الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين رفضت، اعتماد ميزانيات النقابة منذ عام 2018 حتى عام 2022، بعد عرض تقرير مراقب الحسابات، والجهاز المركزي للمحاسبات عن ذات الفترة.

وأضاف عفيفي للشروق، أن الجمعية العمومية صدقت على نتائج انتخابات النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة العامة و مجالس النقابة الفرعية 2024م فيما عدا نقابات القاهرة - الجيزة - قنا.

وأشار إلى أنه خلال الجمعية تم عرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة، وعرض تقرير أمين الصندوق.

كما تم خلال الجمعية العمومية، عرض ميزانية النقابة العامة لعام 2023 م، واختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافأته.

وأكد أن الجمعية العمومية للنقابة أديرت بخكمة، وجميع أعضاء الجمعية العمومية كانوا على قدر المسؤولية، وساهموا في نجاح الجمعية العمومية.