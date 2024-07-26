عمر خيرت يبهر الجمهور بموسيقاه في حفل ليلة الأحلام بموسم جدة

انطلق حفل "ليلة الأحلام" بمدينة جدة، الذي يجمع بين الموسيقار عمر خيرت والفنانة آمال ماهر، ضمن فعاليات موسم جدة 2024 على مسرح عبادي الجوهر أرينا.

وقدم عمر خيرت مجموعة من أبرز أعماله الخاصة خلال الحفل، وهي: «ليلة القبض على فاطمة، إعدام ميت، قضية عم أحمد، اليوم السادس، صراع الأحفاد، بستان الدم، الرهينة، الجزيرة»، بالإضافة إلى موسيقى مسلسلات «ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا، وجه القمر، غوايش، الجماعة، الداعية».

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تفاعل الجمهور مع عمر خيرت عند صعوده على المسرح وظلوا يصفقون له طوال الحفل، وسط أجواء من السعادة والبهجة والإبهار التي يقدمها «خيرت».

وكانت الجهة المنظمة للحفل قد أكدت أن الحفل يشارك فيه أوركسترا ضخمة تضم أكثر من 100 عازف، من بينهم نجوم العزف العالميين بقيادة المايسترو وليد فايد.