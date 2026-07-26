إصابات وإحراق مسجدين واعتداءات واسعة للمستوطنين بالضفة والقدس

شهدت مختلف محافظات الضفة الغربية، يوم الأحد، موجة اعتداءات واسعة ومكثفة شنّها عشرات المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت حركة المواطنين والمنازل والمركبات، وصولًا إلى استهداف دور العبادة والمنشآت الطبية.

وبحسب ما نشرته وكالة «صفا» أحرقت ميلشيات المستوطنين مسجدين، الأول في بلدة حوارة جنوب نابلس، فيما هاجموا مسجدًا قرية كور جنوب طولكرم.

وفي محافظة قلقيلية، انتشر المستوطنون بحماية جيش الاحتلال عند مدخل بلدة جينصافوط، واعترضوا مركبة إسعاف أثناء نقلها حالة مرضية وأجبروها على التراجع قرب مستوطنة «كارني شمرون».

وفي سلفيت، هاجم المستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق وادي قانا الواصل بين سلفيت وقلقيلية، بالتزامن مع انتشارهم الاستفزازي عند مدخل قرية حارس شمال غرب المحافظة.

وامتدت الاعتداءات إلى محافظة نابلس، حيث شنّ المستوطنون هجومًا على منازل الفلسطينيين على أطراف قرية الساوية جنوبًا، وأضرموا النيران في أحد مساجد البلدة وخطّوا شعارات معادية، ما أسفر عن أضرار ودمار كبير في المسجد.

وفي رام الله، اندلعت نيران قرب البؤرة الاستيطانية الجديدة التي أقامها مستوطنون على أراضي «تل العاصور» شرق المحافظة.

وأصيب عدد من العاملين، صباح اليوم، جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة كفر مالك شرق رام الله، وأضرموا النار في معدات ثقيلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددًا من المستعمرين هاجموا مصنعً لقص الحجر (كسارة) في منطقة عين سامية شرق البلدة، واعتدوا على العاملين فيه، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض مختلفة.

كما تعرضت مركبات المواطنين لرشق بالحجارة قرب مستوطنة «متسبيه يريحو» جنوب غرب أريحا، بينما اقتحم مستوطنون محيط دوار تقوع ودوار الفرديس في بيت لحم ونفذوا أعمالًا تخريبية.

وفي الخليل، شهدت المحافظة انتشارًا مكثفًا للمستوطنين قرب مفترق بلدة بني نعيم والاعتداء على المركبات المارة.

وأغلق المستوطنون في بلدة بني نعيم طريق بالسواتر الترابية عند مدخل البادية شرق يطا، وسط تحذيرات متصاعدة من خطورة هذا التصعيد المستمر على حياة المواطنين.

وفي بلدات وقرى القدس، شن مستوطنون هجومًا مباغتًا على تجمع بدوي شرق قرية جبع شمال القدس المحتلة، أطلقوا خلاله الرصاص الحي تجاه المواطنين، وأضرم مستوطنون النيران في منزل ومركبة بالمنطقة.

وفي السياق، دشن مستوطنون بؤرة استيـطانية جديدة على أراضي قرية ديراستيا قضاء سلفيت.

ويرتكب المستوطنون مجازر وجرائم متصاعدة في الضفة الغربية، بحماية من جيش الاحتلال، وقتلوا الجمعة الماضي أربعة مواطنين بالرصاص الحي.