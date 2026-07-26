الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من طولكرم بينهم سيدة وأسرى محررون

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في محافظة طولكرم، أسفرت عن اعتقال 14 مواطنا بينهم سيدة وأسرى محررون.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة بتول جمال من منزلها في قرية كفا جنوب طولكرم، والأسير المحرر عبد الفتاح عازم القدومي (57 عاما)، والأسير المحرر عمار مناع (63 عاما)، من مدينة طولكرم.

وأضافت المصادر ان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسرى المحررين علاء شاهين من ضاحية ارتاح، وفيصل محمود خليفة (44 عاما)، وحسام عارف (49 عاما)، وعلي أبو الرب، وعادل قاسم، والشاب محمد قاسم، بعد مداهمة منازلهم في ضاحية اكتابا شرق طولكرم.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في بلدة بلعا شرق طولكرم واعتقلت: سعيد شحرور، ومهدي عدنان الحج، وإبراهيم عدنان الحج، ومحمد أبو ستة، وشقيقه بهاء أبو ستة.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدتي قفين وزيتا، وأجرت عملية تفتيش واسعة، وأخضعت سكانها للاستجواب.

وشهدت الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الماضية، تصعيدًا ميدانيًا واسعًا، تركز بصورة رئيسية في محافظة نابلس عقب المجزرة التي شهدتها بلدة «تِل» جنوب غرب المدينة، وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اقتحام واعتقال واسعة في عدد من المحافظات، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، وسط إدانات عربية وفلسطينية متواصلة.

من جانبها، قدرت مصادر أمنية إسرائيلية أن سلسلة الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية قد تشعل الأوضاع وتؤدي إلى انفجار شامل، مشيرة إلى أن الجيش يستعد لاحتمال تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.

وأضافت المصادر الأمنية في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، أن الزيادة الحادة في أعداد البؤر الاستيطانية والمزارع في الضفة الغربية أدت إلى اندلاع مواجهات يومية بين اليهود والفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن سلسلة الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية قد تشعل المنطقة.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مواصلة بناء مزارع وبلدات استيطانية، مشيرا إلى أنهم قرروا بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة عيلي وتوسعتها بـ3 أضعاف.