عرض بطائرات الباراموتور في احتفالات العيد القومي الـ74 للإسكندرية

شهدت سماء الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، عرضًا مميزًا لطائرات الباراموتور، التي حملت علم مصر وعلم محافظة الإسكندرية، إيذانًا بانطلاق احتفالات المحافظة بعيدها القومي الرابع والسبعين، وسط تفاعل كبير من المواطنين والمصطافين.

وحلقت الطائرات في سماء المدينة، مقدمةً استعراضًا جويًا لفت أنظار الحضور، فيما حرص المواطنون على التقاط الصور ومقاطع الفيديو، احتفاءً بهذه الفعالية التي افتتحت برنامج الاحتفالات الرسمية بالعيد القومي للمحافظة.

ويأتي العرض ضمن الفعاليات التي تنظمها محافظة الإسكندرية احتفالًا بالعيد القومي، والتي تتضمن عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية، إلى جانب افتتاحات ومبادرات تستهدف إبراز الطابع الحضاري والسياحي لعروس البحر المتوسط.