رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة كلية علوم الرياضة بنسبة نجاح 75%

اعتمد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات طلاب كلية علوم الرياضة (بنين وبنات) دور مايو للعام الجامعي 2025/2026، بنسبة نجاح عامة بلغت 75%، مقدمًا التهنئة للطلاب الناجحين، ومؤكدًا استمرار الجامعة في تطوير برامجها الأكاديمية لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.

وقال رئيس الجامعة، في بيان له، إن كلية علوم الرياضة تسهم في إعداد كوادر متخصصة في مجالات التدريب الرياضي والتدريس والإدارة الرياضية، مشيدًا بجهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري في إنجاز أعمال الامتحانات وإعلان النتائج، بما يعكس حرص الجامعة على الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق أعلى معايير الجودة.

وأضاف القاصد أن جامعة المنوفية تواصل تطوير برامجها الأكاديمية والعملية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لإعداد خريجين يمتلكون الكفاءة والمهارة اللازمة لسوق العمل، متمنيًا للطلاب دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد عبد الفتاح السرسي، عميد كلية علوم الرياضة، أن إجمالي الطلاب الذين شملتهم النتيجة بلغ 446 طالبًا وطالبة موزعين على أقسام التدريب الرياضي، والتدريس، والإدارة الرياضية، بنسبة نجاح عامة بلغت 75%.

وأشار إلى أن قسم التدريب الرياضي ضم 296 طالبًا وطالبة، حصل منهم 4 طلاب على تقدير ممتاز، و67 على جيد جدًا، و191 على جيد، و34 على مقبول. وبلغ عدد طلاب قسم التدريس 82 طالبًا وطالبة، حصل 17 منهم على تقدير جيد جدًا، و43 على جيد، و22 على مقبول، فيما بلغ عدد طلاب قسم الإدارة الرياضية 68 طالبًا وطالبة، حصل 2 منهم على تقدير جيد جدًا، و41 على جيد، و25 على مقبول.