مدينة العلمين الجديدة تستقبل وفدا إعلاميا إيطاليا للتعرف على أبرز مقوماتها السياحية

استقبلت مدينة العلمين الجديدة، وفدا إعلاميا يضم نخبة من الصحفيين المتخصصين في قطاع السياحة بإيطاليا، ضمن برنامج زيارة تعريفية تنظمه الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأعلنت مدينة العلمين الجديدة، في بيان إعلامي، أن الوفد ضم ممثلين عن عدد من أبرز المجلات والصحف السياحية المهنية الإيطالية؛ بهدف التعرف على المقومات السياحية والعمرانية التي تتمتع بها المدينة، وإعداد ونشر مجموعة من التقارير والمقالات الصحفية التي تسلط الضوء على ما تشهده المدينة من تنمية متكاملة، وما تمتلكه من إمكانات سياحية واستثمارية واعدة.

وتضمنت الزيارة، جولة شملت أبرز المعالم والمشروعات بالمدينة، واطلع الوفد على مستوى الخدمات والمرافق الحديثة التي توفرها المدينة، وما تتميز به من بنية تحتية متطورة ومقومات تجعلها واحدة من أبرز المدن السياحية الذكية في مصر.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم جهود الترويج الخارجي لمدينة العلمين الجديدة، وتعزيز حضورها في وسائل الإعلام الدولية، بما يسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة، لا سيما من السوق الإيطالية، وإبراز ما تشهده المدينة من طفرة عمرانية وسياحية غير مسبوقة.