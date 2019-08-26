نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي، اقتراح مزعوم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول ضرب الأعاصير المشكلة في سواحل إفريقيا بالقنابل النووية قبل وصولها إلى أراضي الولايات المتحدة.

ليرد ترامب مكذبا الخبر، ومتهما وسائل الإعلام الأمريكية بتزييف الأخبار، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، فكتب: "إن قصة أكسيوس بأن الرئيس ترامب أراد تفجير الأعاصير الضخمة بالأسلحة النووية قبل وصولها إلى الشاطئ (الأمريكي)، هي قصة سخيفة. أنا لم أقل هذا. المزيد من الأخبار المزيفة!"

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 August 2019

وزعم الموقع الإخباري الأمريكي أن اقتراح ترامب جاء خلال اجتماع منعقد يناقش موضوع الأعاصير، لكنه لم يذكر تاريخه، حيث تساءل ترامب خلاله إن كان من الممكن أن نعطل الأعاصير التي تتشكل قبالة السواحل الإفريقية، بإلقاء قنبلة نووية في عين الإعصار، كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة.

وكان الموقع الأمريكي نقل عن مصدر مطلع -لم يكشف عنه- ترك الحاضرون الاجتماع وهم يتساءلون ويتعجبون: "ماذا نفعل مع هذا؟!".

ويعد الأمر الذي أظهر بعض المصداقية في الخبر المنتشر، أن تلك المرة لم تكن الأولى التي يطرح فيها ترامب مثل هذا الاقتراح، فوفقا لشبكة «البي بي سي»، سأل ترامب مسؤولا رفيعا، في عام 2017، إن كان ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تقصف الأعاصير بالقنابل لمنع وصولها إلى الأرض.