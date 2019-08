نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي، اقتراح مزعوم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول ضرب الأعاصير المشكلة في سواحل إفريقيا بالقنابل النووية قبل وصولها إلى أراضي الولايات المتحدة.

ليرد ترامب مكذبا الخبر، ومتهما وسائل الإعلام الأمريكية بتزييف الأخبار، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، فكتب: "إن قصة أكسيوس بأن الرئيس ترامب أراد تفجير الأعاصير الضخمة بالأسلحة النووية قبل وصولها إلى الشاطئ (الأمريكي)، هي قصة سخيفة. أنا لم أقل هذا. المزيد من الأخبار المزيفة!"

