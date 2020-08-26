طائرتان عسكريتان محملتان بالمساعدات الطبية والدوائية والغذائية تصل لبنان

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من جمهورية مصر العربية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى بجمهورية لبنان الشقيقة فى عاشر رحلات الجسر الجوى محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية تم إعدادها بمشاركة الهلال الأحمر المصرى وعدد من جمعيات المجتمع المدنى بمصر.



وذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة وتقديم الدعم إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة.



وأعرب المسئولون بدولة لبنان عن تأكيدهم بأن هذه المساعدات سيتم توصيلها لجميع المواطنين المستحقين لها، مجددين شكرهم وامتنانهم لشعب وحكومة جمهورية مصر العربية على الدعم الإنسانى المقدم للبنان.



يأتى ذلك الجسر الجوى تأكيداً على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبنانى الشقيق خلال الوقت الراهن.