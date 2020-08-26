عائدات السياحة في تونس تتراجع بنسبة 60% حتى أغسطس

تراجعت عائدات قطاع السياحة في تونس حتى شهر أغسطس من العام الجاري بنسبة 60 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات نشرتها وكالة الأنباء التونسية اليوم الأربعاء.

ولم تتخط العائدات 3ر1 مليار دولار مقابل 3ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، متأثرة بتداعيات جائحة كورونا الذي استوجب فترة إغلاق وتعطل حركة الملاحة الدولية بين شهري مارس ويونيو.

وقال وزير السياحة محمد علي التومي في وقت سابق من الشهر الجاري، إن عدد السياح الوافدين على تونس عبر رحلات غير منتظمة معظمها من أوروبا، فاق 70 الف منذ إعادة فتح الحدود يوم 27 يونيو.

لكن القطاع المشغل لأكثر من 400 عامل بشكل مباشر، يواجه الآن وضعا أكثر تعقيدا مع تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا في عدة مناطق بالبلاد ضمن موجة ثانية من الوباء ووسط تحذيرات السفر الدولية للسياح.

وكانت تونس استقطبت أكثر من 9 ملايين سائح في 2019 وهو رقم لم تعرفه السياحة التونسية من قبل.