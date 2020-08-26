موسكو: عودة 364 لاجئًا سوريًا من لبنان خلال الــ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 364 لاجئًا (منهم 109 نساء و185 طفلًا) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الأربعاء، بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين من الأراضي الأردنية إلى سوريا عن طريق معبر "نصيب" الحدودي، مشيرًا إلى أن 11 نازحًا عادوا أيضا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.8 هكتار من الألغام في مدينة دوما وبلدة الريحان بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا ومزرعة محمود، حيث تم اكتشاف وتدمير 37 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.