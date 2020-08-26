شركة طيران أمريكية تعتزم شطب 19 ألف وظيفة

أعلنت شركة الطيران الأمريكية "أمريكان أيرلاينز" جروب، اليوم الثلاثاء، اعتزامها شطب ما يصل إلى 19 ألف وظيفة بمجرد انتهاء البرنامج الحكومي، لدعم أجور العاملين في شركات الطيران في الولايات المتحدة أول أكتوبر المقبل.

وأفادت الشركة في بيان وزعته، عبر البريد الإلكتروني، بأنها تعتزم منح حوالي 17.5 ألف عامل إجازة مفتوحة بدون أجر، وهو ما يعني أنه سيكون من حقهم العودة إلى وظائفهم عندما تتحسن ظروف قطاع الطيران، في الوقت نفسه ستنفذ الشركة قرار تسريح حوالي 1500 موظف في قطاع الإدارة.

يذكر أن الحكومة الأمريكية كانت قد أطلقت برنامجًا لدعم أجور العاملين في شركات الطيران، مقابل عدم تسريحهم مع انهيار الطلب على السفر الجوي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن أمريكان أيرلاينز هي أول شركة طيران تعلن خططها لشطب الوظائف، مع انتهاء برنامج الدعم الحكومي، في حين انخفض عدد الركاب لديها بنسبة 70 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ومع الخطة التي أعلنتها أمريكان أيرلاينز اليوم، يصل إجمالي عدد الوظائف التي ستشطبها الشركة منذ بداية جائحة كورونا إلى أكثر من 40 ألف وظيفة، في حين ستشطب شركات الطيران الأخرى آلاف الوظائف بعد انتهاء برنامج الدعم الحكومي للأجور يوم 30 سبتمبر المقبل.

وفشل الكونجرس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد برنامج الدعم الحكومي للأجور في شركات الطيران لمدة ستة أشهر أخرى، والذي يضع بعض القيود على قدرة الشركات على شطب الوظائف، وقالت أمريكان أيرلاينز إنه يمكن تجنب خطوة التسريح القسري للعمال إذا وافق الكونجرس على تمديد برنامج الدعم الحكومي.