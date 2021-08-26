قيادي بارز بالجيش الألماني ينتقد إخفاق الجيش الأفغاني في مواجهة طالبان

انتقد مسؤول بارز بالجيش الألماني، فشل الجيش الأفغاني في مواجهة طالبان.

وحمل اللفتنانت جنرال ألفونس مايس الفساد والمحسوبية وإخفاق القيادة في الجيش الأفغاني مسؤولية تقدم جماعة طالبان في البلاد.

وقال مايس لصحيفة "راين-تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "لقد كان ذلك جيشا بالتعيين ولم يكن أفراده مجندين أولئك الذين تركوا الأسلحة تسقط على الفور؛ لأنهم مجبرون على الخدمة".

وأضاف أنه ربما تم المبالغة في تقدير إلى أي مدى كان الجنود على استعداد للقتال لأجل بلدهم، التي نشأت بدعم دولي، وقال: "اعتقد أن الإخفاق يرتبط بشكل كبير بالفساد وبالمحسوبية وبسوء معاملة الجنود".

وتابع القيادي البارز بالجيش الألماني: "كما أنه لا يتم اختيار القادة دائما وفقا للإنجاز، وإنما عن طريق الاستناد للمجموعات العرقية".

يذكر أن طالبان استطاعت غزو العاصمة الأفغانية كابول في غضون أيام قليلة دون مقاومة كبيرة من قوات الجيش.