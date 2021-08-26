البرازيل تسجل 30 ألفا و671 إصابة جديدة و903 وفيات بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، 30 ألفا و671 إصابة جديدة و903 وفيات بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في البرازيل بلغ 20 مليونا و645 ألفا و537 حالة منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 576 ألفا و645 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي إلى 19 مليونا و577 ألفا و135 شخصا منذ بدء الجائحة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.