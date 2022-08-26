كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا لليوم الرابع

ظلت حالات الإصابة اليومية الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية فوق مستوى 100 ألف حالة اليوم الجمعة لليوم الرابع على التوالي، وسط مخاوف بشأن عودة ظهور المتحور الفرعي "أوميكرون".

وأضافت البلاد 101 ألف و140 إصابة جديدة بكوفيد-19، بينها 358 إصابة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 22 مليونا و 802 ألف و985 حالة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت البلاد 81 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 26 ألفا و 413 شخصا.

وقفزت الإصابات اليومية إلى 180 ألفا و752 حالة في 17 أغسطس من 84 ألفا و97 حالة في اليوم السابق. ثم انخفضت الحصيلة اليومية خلال الأيام الخمسة التالية لهذا اليوم، لتصل إلى 59 ألفا و25 يوم الاثنين الماضي.