ماكرون يواصل زيارته إلى الجزائر لليوم الثاني على التوالي ويبحث ملف الشركات الناشئة

يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، زيارته الرسمية إلى الجزائر لليوم الثاني على التوالي.



وقام الرئيس الفرنسي بزيارة مقبرة "بولوغين"، التي كانت المقبرة الرئيسية للأوروبيين في العاصمة أثناء الاستعمار الفرنسي للجزائر.



ومن المقرر أن يلتقي ماكرون برواد أعمال شباب جزائريين لمناقشة ملف الشركات الناشئة وسبل تعزيز التعاون المشترك بين فرنسا والجزائر في هذا المجال.



كما سيقوم الرئيس الفرنسي بزيارة جامع الجزائر، الذي يعد ثالث أكبر مسجد في العالم من حيث المساحة بعد المسجد النبوي في المدينة والحرم المكي، كما يعد المسجد الأكبر في أفريقيا، لينتقل الرئيس الفرنسي، عقب ذلك، إلى مدينة وهران بشمال شرقي الجزائر على بعد 432 كيلومترا من العاصمة، والتي تطل على خليج وهران في غرب البحر الأبيض المتوسط.



كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصل مساء أمس الخميس إلى الجزائر، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، على رأس وفد وزاري، وعقد مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وأكد الرئيسان الرغبة المشتركة للبلدين في التأسيس شراكة استثنائية مبنية على الاحترام والثقة وتوازن المصالح.