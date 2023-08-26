 فايا يونان تختتم حفلها بمهرجان القلعة بأغنية علي صوتك - بوابة الشروق
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فايا يونان تختتم حفلها بمهرجان القلعة بأغنية علي صوتك

حسام جودة
نشر في: السبت 26 أغسطس 2023 - 3:24 ص | آخر تحديث: السبت 26 أغسطس 2023 - 3:24 ص

انتهت منذ قليل الفقرة الغنائية الخاصة بالفنانة فايا يونان ضمن فعاليات النسخة الـ 31 من مهرجان القلعة الموسيقي والغناء برعاية وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية.

وقدمت فايا فقرتها الغنائية بباقة من أجمل أغانيها التي تألقت بها خلال مشوارها الفني مثل "يا قاتلي، من اين ابدء، بيتنا في بحر، طير قلقان، فصول الحياة"، وقدمت أيضا باللهجة المصرية أغنية "أسمراني اللون، حي السيدة، بتونس بيك"، واختتمت الحفل بأغنية علي صوتك، في أجواء مليئة بالحب والبهجة.

ورحبت فايا بالجمهور قائلة "شكرا مصر محتضنة الفن بكل أشكاله، وشكرا علي هذا المهرجان الضخم الي بيحسسنا بقيمة الفن"، وبدء الحفل بأغنية وحي اشتياقك وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوم وتقام فى الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلا متنوعا.

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