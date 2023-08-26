النيابة تصرح بدفن غريق شاطئ الروضة الخضراء في الإسكندرية

صرحت نيابة الدخيلة الجزئية في الإسكندرية، اليوم السبت، بتسليم جثة شاب يدعى "ك.ز.ج"، 24 عامًا، لأسرته لمواراته الثرى، بعد أن لقي مصرعه غرقًا في مياه شاطئ أبو يوسف "الروضة الخضراء" التابعة لنطاق حي العجمي غرب المحافظة.

وطلبت النيابة العامة، مدها بتقرير الطب الشرعي الخاص بمناظرة الجثمان بجانب تحريات المباحث، وأقوال شهود العيان لبيان أسباب الوفاة.

وتلقى مساعد وزير الداخلة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، حول بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد تعرض شاب للغرق في منطقة العجمي، حيث تلقفته أمواج البحر أثناء نزوله للسباحة، رفقة أصدقائه.

وبانتقال ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري وغواصي الخير، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم انتشال جثة الغريق ومحل إقامته منطقة الخصوص محافظة القاهرة، حيث جرفته الأمواج إلى داخل المياه.

ونقلت الجثة إلى المستشفى ومنه إلى المشرحة.

وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة حيث تباشر التحقيق؛ لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.