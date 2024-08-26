نادي «O West» يستضيف أول بطولة ماسية في تاريخ اتحاد محترفي الإسكواش

تستعد بطولة المصرية المفتوحة للإسكواش، والتي تحتل مكانة بين أفضل أربعة بطولات في العالم وفق تصنيف PSA، لإطلاق نسختها الخامسة بغرب القاهرة في نادي «O West» الرياضي والاجتماعي.

وتمثل هذه النسخة حدثًا تاريخيًا حيث ستكون أول بطولة ماسية في تاريخ رياضة الإسكواش، وتُقام تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والسياحة.

وتضم البطولة 48 لاعبًا و48 لاعبة يمثلون 25 دولة، بالإضافة لمشاركة 64 لاعبًا في التصفيات التأهيلية، ليصل إجمالي عدد المشاركين في جميع الأدوار إلى 152 لاعبًا.

تقام التصفيات خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس، على أن تنطلق الأدوار الرئيسية من 30 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2024.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 650,000 دولار أمريكي، موزعة بالتساوي بين اللاعبين واللاعبات.

وتمتد البطولة على مدار ثمانية أيام حيث تبدأ المباريات في الدورين الأول والثاني يومي 30 و31 أغسطس في مجمع الإسكواش، تليها مباريات الدور الثالث يومي 1 و2 سبتمبر في المجمع وملعب الزجاج.

وتقام مباريات ربع النهائي يومي 3 و4 سبتمبر، بينما تقام مباراتاي نصف النهائي والنهائي يومي 5 و6 سبتمبر على ملعب الزجاج.

وتحظى بطولة مصر المفتوحة للإسكواش باهتمام كبير، حيث من المتوقع أن تشهد حضور 1000 متفرج في المدرجات وأكثر من 150 ألف متفرج رقمي حول العالم، وسيتم بث 50 مباراة منها على التلفزيون في أكثر من 110 دولة، كما تقوم قناة Squash TV بتغطية 450 مباراة رقميًا، مع مشاركة أبرز الأحداث والأخبار على وسائل الإعلام العالمية.

يذكر أن اتحاد محترفي الإسكواش «PSA» أعلنت اليوم، الإثنين، عن جدول بطولات الاتحاد في موسم 2024-25، حيث من المقرر أن يقام أكثر من 50 حدثًا عالميًا عبر خمس قارات بين أغسطس 2024 ويونيو 2025.

ويبدأ الموسم في وقت لاحق من هذا الشهر في القاهرة لأول حدث من الفئة الماسية في تاريخ رابطة محترفي الاسكواش الجديد.