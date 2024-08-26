حزب الله ينشر فيديو عن قاعدة إسرائيلية حيوية تحدث نصر الله عن سبب اختيارها هدفا في عملية الأربعين

نشر حزب الله اللبناني فيديو عن قاعدة غليلوت التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، والتي سبق للحزب أن أعلن استهدافها بصواريخ الكاتيوشا، الأحد، ضمن "عملية الأربعين".



وتعتبر قاعدة "غليلوت" هدفا عالي القيمة إذ أنها قاعدة استخباراتية ترتكز على العمل في مجال جمع المعلومات وتحليل البيانات، وفيها مركز كبير للعمليات السيبرانية، وتعتبر مقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" وهي أيضا قاعدة الوحدة 8200 الاستخباراتية والتي تعتبر أقوى أذرع "الموساد".

وتأتي أهمية هذا المنطقة أنها تقع على بعد 110 كيلومترات من الحدود اللبنانية داخل عمق إسرائيل، وتبعد عن تل أبيب 1500 متر فقط، وتكمن الأهمية الاستراتيجية لها بوجود قاعدة الموساد والوحدة 8200 التي تعمل في مجال الأمن السيبراني.

الوحدة 8200 مسؤولة عن تغذية المؤسسات الأمنية الإسرائيلية بجميع المعلومات اللازمة وعن أي تحركات أو مخططات أو حتى نوايا وتساهم في تقديم رؤية استخبارية متكاملة مع المعلومات التي توفرها المصادر البشرية القائمة على العملاء، وتعتمد على ثلاث طرق في العمل في المجال الاستخباري وهي: الرصد، والتنصت، والتصوير.

واستهداف هذه القاعدة بشكل أساسي من "حزب الله" يأتي بسبب ارتباطها باغتيال القائد الكبير فؤاد شكر، كما أن الحزب اللبناني باختياره هذه القاعدة، سعى إلى إيضاح أنه يستطيع الوصول إلى أهم الأماكن في إسرائيل وقتما يشاء.

وأشار نصر الله في خطاب مساء الأحد إلى أنه تم اختيار "ألا يكون الهدف بنية تحتية بل هدفا عسكريا وله صلة بعملية اغتيال شكر"، مشددا على أن " الهدف الأساسي للعملية كان قاعدة غليلوت وهي قاعدة استخباراتية وتتواجد بها وحدة 8200 التجسسية. وكان هناك أيضا هدف فرعي وهي قاعدة لسلاح الدفاع الجوي والصاروخي".