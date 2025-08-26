محافظ كفر الشيخ يشهد تكريم أوائل الثانوية العامة الحاصلين على المنح المجانية بالجامعة الألمانية بالقاهرة

شهد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة الحاصلين على المنح المجانية المقدمة من الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية.

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، والدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، وجورج لوي، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، والدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور سليم عبد الناظر، رئيس الجامعة الألمانية الدولية.

وشمل التكريم أوائل الثانوية العامة من 27 محافظة على مستوى الجمهورية، بينهم ثلاثة طلاب من محافظة كفرالشيخ حصلوا على منح دراسية كاملة، حيث جاء من بينهم:

الطالب البراء محمد حسين عبدالحليم النحراوي – مدرسة شهيد السلام الثانوية بنين (مدينة كفرالشيخ) – بمجموع 98.13%.

الطالب عطية محمود عطية الطراوي – مدرسة فوه الثانوية المشتركة – بمجموع 97.19%.

الطالب يوسف صبري محمد يوسف محمد – مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض (مدينة كفرالشيخ) – بمجموع 97.03%.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مشاركة طلاب المحافظة في هذه الاحتفالية وفوزهم بالمنح المتميزة يعكس حرص الدولة على رعاية أبنائها المتفوقين، وفتح آفاق واسعة أمامهم في أرقى المؤسسات التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية وصناعة مستقبل أفضل للجمهورية الجديدة.

وأعرب محافظ كفرالشيخ عن خالص تهنئته للطلاب وأسرهم، مشيرًا إلى أن هذه المنح تمثل ثمرة جهد وكفاح طويل، ورسالة أمل لكل الطلاب لمواصلة التفوق والنجاح.