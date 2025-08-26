فليك يبدأ الموسم مع برشلونة بجائزة مميزة

حقق الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، جائزة مدرب العام في حفل صحيفة "سبورت بيلد" الشهيرة، إحدى أكثر الصحف الرياضية انتشارًا في ألمانيا في ليلة احتفالية بمدينة هامبورج.

وأقيم الحفل أمام نحو 600 شخصية بارزة من الوسط الرياضي، إلا أن مدرب برشلونة لم يتمكن من الحضور شخصيًا، وفضل المشاركة عبر بث مباشر من مقر "برسا ستوديو" في برشلونة، وفقًا لبيان رسمي نشره النادي الكتالوني.

ورغم ظهوره الافتراضي، كان حضور فليك لافتا، حيث تحدث بصدق عن طبيعة عمله في نادٍ بحجم برشلونة، فقال: "كمدرب أنت دائمًا في الواجهة، تتعرض للانتقادات كما تنال الثناء عند النجاح. أنا واثق بما أقوم به، لكن النجاح لا يأتي إلا بوجود جهاز فني قوي، وهو ما أمتلكه هنا في برشلونة. العمل مع هؤلاء الأشخاص يمنحني الكثير من المتعة".

وأكد أيضًا أن علاقته اليومية باللاعبين هي ما تدفعه للاستمرار، موضحًا أن التواصل معهم ورؤيتهم في التدريبات يشكلان الحافز الأكبر بالنسبة له.

جاء هذا التكريم تتويجًا لموسم أول استثنائي لفليك مع برشلونة، حيث قاد الفريق لتحقيق الثلاثية المحلية (الدوري، كأس الملك، وكأس السوبر)، إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم تكن هذه هي الجائزة الوحيدة التي نالها المدرب الألماني مؤخرًا، إذ سبق أن اختير في يونيو الماضي كأفضل مدرب في الدوري الإسباني لموسم 2024-25، كما يستعد لحضور حفل الكرة الذهبية الشهر المقبل بصفته مرشحًا لجائزة يوهان كرويف، المخصصة لأفضل مدرب في العالم.