رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني: 774 شهيدا من الحركة الرياضية جراء الإبادة الإسرائيلية

قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، الثلاثاء، إن الرياضة الفلسطينية تعيش كارثة غير مسبوقة بعد فقدها 774 شهيدا، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.

وطالب رجوب، في مؤتمر صحفي بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باتخاذ "قرار فوري بحق الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة ممنهجة ضد الحركة الرياضية الفلسطينية منذ بدئه حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وأوضح أن "إجمالي شهداء الحركة الرياضية والكشفية بلغ 774 شهيدا، من بينهم 355 شهيدا من لاعبي كرة القدم، و277 شهيدا من الاتحادات الرياضية، و142 شهيدا من الكشافة الفلسطينية، إضافة إلى 119 مفقودا".

وأضاف الرجوب: "كما بلغ عدد شهداء الإعلام الرياضي 15 شهيدا".

وأشار إلى أن 288 منشأة رياضية في الضفة الغربية وقطاع غزة تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم بعض الملاعب، مثل ملعبي فلسطين واليرموك بغزة، مراكز اعتقال واحتجاز، وتحولت لاحقا إلى مراكز إيواء للنازحين.

وطالب الرجوب "الفيفا" واللجنة الأولمبية الدولية والمنظومة الرياضية الدولية، بـ"التوقف عن التهرب من مسئولياتها"، واتخاذ قرارات حاسمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الرياضة في فلسطين.

وتابع: "الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقاعس عن أداء مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له الرياضة الفلسطينية من انتهاكات جسيمة، وتهرب من مسؤولياته وتتعامل بسياسة الكيل بمكيالين".

وطالب الرجوب "الفيفا باتخاذ قرار فوري بحق الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم".

وأردف أن "استمرار مشاركة أندية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في المسابقات الرسمية الإسرائيلية يشكل انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية".

ودعا "الاتحادات العربية ومنظمة التضامن الإسلامي إلى تخاذ موقف رسمي واضح وصارم دفاعاً عن حق الشعب الفلسطيني في ممارسة الرياضة بحرية، وحماية الحركة الرياضية الفلسطينية من محاولات التصفية والطمس".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و819 شهيدا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلا حتى الثلاثاء.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فقتلوا ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.