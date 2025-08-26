 ازدواج خط مياه الكريمات يقترب من الانتهاء ورئيس شركة المياه يتابع المحطة والمعايير - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 أغسطس 2025 7:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

ازدواج خط مياه الكريمات يقترب من الانتهاء ورئيس شركة المياه يتابع المحطة والمعايير

كمال رشاد
نشر في: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 7:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 7:50 م

تفقد المهندس أحمد شعبان رئيس شركة مياه البحر الأحمر اليوم الأعمال النهائية لخط مياه الكريمات المزدوج الجاري تنفيذه لإحلال وتجديد المرحلة الأولى من الخط بطول 27 كم، حيث يحرص رئيس الشركة على المتابعة الدورية للأعمال بخط المياه الرئيسي المغذي للمحافظة.

وتم تشكيل لجنة متخصصة من شركة مياه البحر الأحمر وعدد من الشركات التابعة لمتابعة الأعمال اليومية بخط مياه الكريمات مع التأكيد على سرعة الانتهاء وفق الجدول الزمني المحدد طبقًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء، وأكد شعبان أن هذه الأعمال ستسهم في تحسين كميات المياه الواردة من الخط ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة البحر الأحمر.

كما تفقد رئيس الشركة محطة مياه الكريمات مؤكدًا الالتزام بالمعايير القياسية للتشغيل والصيانة داخل المحطة ومعايير الجودة بمواقع العمل، بجانب تفقد المعامل الخاصة بالشركة موجهًا قطاع المعامل بالالتزام بالمعايير الصحية لمراقبة جودة مياه الشرب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك