ازدواج خط مياه الكريمات يقترب من الانتهاء ورئيس شركة المياه يتابع المحطة والمعايير

تفقد المهندس أحمد شعبان رئيس شركة مياه البحر الأحمر اليوم الأعمال النهائية لخط مياه الكريمات المزدوج الجاري تنفيذه لإحلال وتجديد المرحلة الأولى من الخط بطول 27 كم، حيث يحرص رئيس الشركة على المتابعة الدورية للأعمال بخط المياه الرئيسي المغذي للمحافظة.

وتم تشكيل لجنة متخصصة من شركة مياه البحر الأحمر وعدد من الشركات التابعة لمتابعة الأعمال اليومية بخط مياه الكريمات مع التأكيد على سرعة الانتهاء وفق الجدول الزمني المحدد طبقًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء، وأكد شعبان أن هذه الأعمال ستسهم في تحسين كميات المياه الواردة من الخط ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة البحر الأحمر.

كما تفقد رئيس الشركة محطة مياه الكريمات مؤكدًا الالتزام بالمعايير القياسية للتشغيل والصيانة داخل المحطة ومعايير الجودة بمواقع العمل، بجانب تفقد المعامل الخاصة بالشركة موجهًا قطاع المعامل بالالتزام بالمعايير الصحية لمراقبة جودة مياه الشرب.