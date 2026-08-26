أتلتيكو مدريد يرد بقوة على لابورتا بسبب ألفاريز

شن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني هجومًا على خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بعد تصريحاته بشأن رغبة النادي الكتالوني في التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان لابورتا قد أكد تمسك برشلونة بعرضه لضم ألفاريز، مشيرًا إلى أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى صفوف الفريق، مع التأكيد على احترام إدارة أتلتيكو مدريد.

ورد النادي المدريدي في بيان رسمي، مؤكدًا أن ألفاريز يتعرض للظلم، وأن أتلتيكو هو الطرف المتضرر الوحيد في القضية، مشيرًا إلى تعرضه لخسائر مادية بسبب تحركات برشلونة.

وأضاف أتلتيكو مدريد أن فرص انتقال ألفاريز إلى برشلونة أصبحت منعدمة، موضحًا أن الأمر لم يعد يتعلق بالمال، وإنما بات مرتبطًا بـ«الكرامة»، قبل أن يوجه اتهامًا بوجود حملة وصفها بأنها «ممتلئة بالكذب»، مؤكدًا أن النادي هو من يدفع ثمن هذه الأزمة.