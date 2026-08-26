صحة بني سويف تشدد على الانضباط بوحدة جزيرة أبو صالح وتشيد بجهود الأطقم الطبية

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كلف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، بالمرور على وحدة جزيرة أبو صالح التابعة لإدارة ناصر الصحية، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال المرور، تم رصد تغيب عدد من أطباء الأسنان والصيادلة والطبيب البشري عن العمل، حيث تم التوجيه بإحالتهم إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقًا للقواعد المنظمة.

وفي المقابل، وجه الدكتور محمد قريبة الشكر والتقدير للدكتور إسلام فتحي، أخصائي الأسنان بالوحدة، لما لمسه من حرصه على أداء عمله على أكمل وجه، وتقديم خدمات علاجية متقدمة للمرضى.

وأشاد وكيل المديرية بقيام الدكتور إسلام فتحي بالاستعانة بأجهزة ومعدات طبية شخصية لإجراء خدمات علاجية متقدمة داخل الوحدة، وذلك تبرعًا منه لخدمة المرضى والمساهمة في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

كما وجه الشكر لرئيس تمريض الوحدة، تقديرًا لجهوده وحرصه على أداء مهام عمله والمساهمة في انتظام سير العمل داخل الوحدة.

وأكدت الجولة أهمية الالتزام والانضباط الوظيفي، مع استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من انتظام العمل وتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين.