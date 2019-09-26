 مصطفى بكري: غدا سنقول نعم للسيسي القائد الوطني الذي أنقذ مصر من حكم الإخوان - بوابة الشروق
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مصطفى بكري: غدا سنقول نعم للسيسي القائد الوطني الذي أنقذ مصر من حكم الإخوان

محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 10:53 م | آخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 10:53 م

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن "الشعب المصري سيرد غدًا على كل قنوات المتآمرين، وسيقول لا للخيانة والتآمر ضد مصر".

وأضاف "بكري"، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الخميس: "غدًا سنقول نعم مجددًا لمصر، نعم للسيسي، القائد الوطني الذي أنقذ مصر من حكم الإخوان".
وأردف: "السيسي حمى الوطن من حرب أهلية طاحنة، غدًا سنقدم الورود إلى شرطة مصر العظيمة، غدًا سنؤكد لجيش مصر العظيم أنه سيبقى أيقونة الوطن ودرعه وسيفه، واليد التي تبني واليد التي تحمل السلاح، غدًا سنهتف في صوت واحد، تحيا مصر رغم أنف الخونة والمتآمرين".

 

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