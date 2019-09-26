أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، عن عمر ناهز 87 عاما.

وعن التاريخ السياسي للرئيس الفرنسي الراحل، فقد دخل شيراك قصر الإليزيه عام 1995، وتم التجديد له لدورة ثانية في 2002، وانتهت رئاسته بتاريخ 17 مايو 2007، فيما كان يتولى قبل ذلك منصب عمدة باريس لمدة 18 عاماً من 1977 إلى 1995.

كما تولى شيراك رئاسة وزارة فرنسا مرتين: الأولى من 27 مايو 1974 إلى 26 أغسطس 1976، والثانية من 20 مارس 1986 إلى 10 مايو 1988.

وبمناسبة رحيله تستعرض "الشروق" 6 لقطات ومواقف من حياة الرئيس الفرنسي الراحل شيراك:

1- انتخابات الرئاسة الفرنسية 1995.. الرئيس الخامس في الجمهورية الخامسة

ترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات التي جرت في أبريل 1995، وحقق فوزا بالانتخابات ودخل قصر الإليزيه ليكون ترتيبه الخامس بين رؤساء الجمهورية الخامسة (الجمهورية التي جاءت بعد دستور 1958 وحولت النظام الحكم من برلماني لنظام نصف رئاسي) خلفا للرئيس فرانسوا ميتران.

2- صداقة لمبارك وزيارات متعددة لمصر

علاقة قوية وتفاهم سياسي في مختلف القضايا على مدى 12 عاما ربطت بين شيراك والرئيس الأسبق حسني مبارك، فقد زار شيراك مصر زيارات عديدة أبرزها زيارته في 1996 لمشاركة مصر افتتاح القصر العيني الفرنساوي.

وكانت زيارته الأخيرة لمصر قبل ترك منصبه في 2007، عندما استقبله الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2006، لافتتاح مبنى الجامعة الفرنسية بالقاهرة.

ومن المصادفات العجيبة التي ربطت شيراك بمبارك، هي وجود جلسة لمحاكمة مبارك يوم 5 سبتمبر 2011، واليوم ذاته كان مقررا لبدء محاكمة شيراك في قضية تتعلق بالفساد وتوفير وظائف وهمية.

3- زيارته إلى جامعة القاهرة

يعد جاك شيراك، الرئيس الفرنسي الأسبق، هو أول رئيس أجنبي يزور جامعة القاهرة، عام 1996، على هامش عقد قمة "عدم الانحياز" التي أقيمت بالقاهرة.

4- رفض المشاركة بغزو العراق 2003

رفض الرئيس الفرنسي أن تكون القوات الفرنسية ضمن قوات التحالف لغزو العراق وإسقاط نظام صدام حسين، وساهم ذلك في توتر العلاقة بينه وبين الرئيس الأمريكي بوش الابن.

5- حصوله على حكم بالسجن

بعد 3 أشهر من بدأ محاكمته بتهم تتعلق بالفساد، في ديسمبر 2011، أصدرت المحكمة حكما بحق شيراك بالسجن عامين مع وقف التنفيذ، وذلك بعد أن وجد القاضي أنه مذنب بالفساد وتبديد المال العام واستغلال ثقة الشعب.

وجاء في منطوق الحكم الذي تلاه القاضي دومينيك بوت: "لقد خرق جاك شيراك واجب النزاهة المطلوب من قبل المسؤولين العاملين في الحقل العام، وذلك على حساب المصلحة العامة للباريسيين".

والحكم هو الأول من نوعه بحق رئيس دولة فرنسي سابق وذلك منذ إدانة المارشال فيليب بيتان، قائد ما كان يُعرف بنظام فيشي، الذي أدين بالتعاون مع النازيين عام 1945.

6- كأس العالم 1998.. يشهد فوز منتخب بلاده بكأس العالم

من التقاليد المرتبطة بكأس العالم، هي حضور رئيس البلد المضيف للمباراة النهائية، وتسليم كأس البطولة للمنتخب الفائز، وهو ما حدث في 1998، حيث استضافة فرنسا البطولة وكانت هي صاحبة اللقب، ويتذكر الجميع كيف كانت فرحة جاك شيراك بعد فوز بلاده بلقب كأس العالم للمرة الأولى عام 1998 في باريس بعد التغلب على البرازيل في المباراة النهائية بنتيجة (3-0)، ليسلم الكأس إلى قائد الفريق وقتها ديدييه ديشامب.