أنور إبراهيم: أول رواية لـ«دوستويفسكي» صعدت به لمصاف الأدباء الكبار في روسيا

قال الدكتور أنور إبراهيم، المترجم رئيس قسم العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة الأسبق، إن بدايات الكاتب الروسي دوستويفسكي تمثلت في قراءة الأدب الروسي في المنزل، حتى تمكن والده من إلحاقه بالمدرسة قبل أن تنتقل الأسرة إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية التي إلتحق فيها بالمدرسة العسكرية.

وأضاف إبراهيم خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" أن دوستويفيسكي استفاد من المدرسة العسكرية رغم أنه طوال فترة دراسته كان يجلس في ركن بعيد في حجرة نومه وأمام النافذة للاستمتاع بالقراءة، وذلك بشهادة زملائه حتى استقال من الجيش الملكي الروسي ليتفرغ للكتابة.

وأوضح أن الكثير من الكتاب في روسيا كانوا يمتهنون الترجمة مهنة لهم، ويعتبرونها مصدر للقمة العيش، كذلك كانت بداية الكاتب الروسي دوستويفسكي، حتى كتب روايته الأولى "الفقراء" وهو العمل الذي صعد به إلى مصاف الأدباء الكبار في روسيا، وقابله الكتاب الروس بحفاوة بالغة.

وأشار إلى أنه رغم النجاح الكبير الذي حققه دوستويفسكي في روايته الأولى الفقراء، إلا أنه تعرض لنقد كبير بعد صدور روايته الثانية القرين أو المثيل، بسبب أفكاره التي تبناها في الرواية.