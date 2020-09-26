تقارير: ترامب يختار القاضية المحافظة إيمي كوني باريت للمحكمة العليا

أفادت عدة وسائل إعلام أمريكية يوم الجمعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار القاضية إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا، في خطوة قد تقلب التوازن الأيديولوجي المهتز بالمحكمة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي ان ان" نقلاً عن مصادر مجهولة أن ترامب سيصدر الإعلان اليوم السبت.

وكان ينظر إلى قاضية المحكمة العليا روث بادر جينسبيرج، التي توفيت الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 87 عاما بعد معركة مع مرض السرطان، على أنها قاضية ليبرالية وكانت من أشد المدافعين عن حقوق المرأة سواء في حياتها المهنية كمحامية أو كقاضية.

وتعهد الرئيس بترشيح امرأة لتحل محل جينسبيرج. وتم اعتبار كوني باريت على رأس قائمة المرشحات، والتي تضم أيضا باربرا لاجوا، وهي قاضية اتحادية تنحدر من أصول لاتينية.

وتعد باريت محافظة قوية عملت في محكمة الاستئناف الأمريكية في ولاية إلينوي منذ عام 2017.

وقضت باريت (48 عاما) وهي أم لسبعة أطفال من ولاية لويزيانا جزءا كبيرا من حياتها المهنية كأكاديمية في جامعة نوتردام، وهي جامعة كاثوليكية.