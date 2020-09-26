عمرو أديب يعرض صورا للقاء قيادات الإخوان الهاربة مع وزير الداخلية التركي

عرض الإعلامي عمرو أديب، لقطات مصورة لحمزة زوبع وعدد آخر من القيادات الإخوانية الهاربة، مثل عادل راشد والشوربجي، مع وزير الداخلية التركي ونائبه ومستشار أردوغان، معلقًا: «عملاء رسمي في الداخلية، دا رايح للظابط نفسه».

وقال أديب، أثناء تقديمه برنامج «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن سبب هذه الزيارة أن أيمن نور أبلغهم أن هذا الوقت المناسب، لأن الأتراك في حاجة إليهم، لذا فإنهم يمكنهم الحصول على ما يريدونه منهم، ذاكرًا أن اللقاء استمر ساعتين.

وأضاف: «فيه ناس ياعيني هتموت على جنسية، عاوز يتحرك ويشعر بالأمان»، مشيرًا إلى أن الأخبار عن احتمال تقارب مصر تركي زعزع الإخوان.

واستنكر: «وييجوا الأتراك يقولولك هي مصر زعلانه ليه، هو احنا بنعمل ايه يضايقهم، وطبعا لما يشوفوا الصور دي هيتجننوا»، مضيفًا أنهم بعدما عقدوا الاجتماع مع أقطاي في مقر الحزب، طالبوا بإنهاء ملف المصريين المحتجزين في المطار لعدم حصولهم على تأشيرة دخول مسبقة وعددهم ستة أفراد.

وأوضح أن هؤلاء الأفراد إخوانيين كانوا هاربين إلى إفريقيا ويرغبون في العودة إلى تركيا، لافتًا إلى أن وزير الداخلية التركي وعد بالنظر في ملفات الجنسية كافة المقدمة من المصريين وإنهائها خلال ستة أشهر من اليوم، وتأجيل منح الطلاب والشبان الجنسية بدون أسرهم ووضعهم في المرتبة الثانية.