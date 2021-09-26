محافظة الجيزة: رفع ٨٥٥٣ طن مخلفات من الهرم والدقى والعمرانية

أعلنت الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، رفع 8553 طن مخلفات من شوارع المحافظة بمختلف نطاق الأحياء.



وشن حي الهرم، حملة لتجريد التربة من الشوارع ورفع المخلفات من صناديق القمامة، وشملت الحملات شارع خاتم المرسلين بنطاق حي العمرانية، وشارع محمد أنور السادات، "ترسا سابقاً" بنطاق حي الطالبية، وميدان المساحة، وشارع قاسم من المساحة بنطاق حي الدقي.



فيما قامت فرق الحدائق شملت أعمال فرد وتسوية الطمي، تمهيداً للزراعة بالسور الخارجي لبوابات حدائق الأهرام، طريق الواحات بنطاق حي الهرم، وأعمال ري المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى بشارع خاتم المرسلين بنطاق حي العمرانية.