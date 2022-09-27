زيلينسكي: التعبئة في روسيا محاولة لتأجيل لحظة الهزيمة

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اعتقاده بأن غرض الروس من التعبئة الجزئية التي تم الإعلان عنها ليس شيئا آخر سوى تأخير لحظة الهزيمة.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو هذه الليلة إن الروس "شعروا أنهم سيخسرون، وهم يحاولون ببساطة تأخير هذه اللحظة حتى يكون لديهم على الأقل بعض النشاط على الجبهة".

وأضاف زيلينسكي:" للأسف لم يدرك الشعب الروسي بعد وحشية الحكومة الروسية حيال شعبها"، مطالبا بأن يتم توضيح هذا للروس.

كان بوتين أعلن يوم الأربعاء الماضي – بعد مضي سبعة شهور على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا- التعبئة الجزئية لنحو 300 ألف جندي من جنود الاحتياط. وشهدت روسيا احتجاجات في كل أنحاء البلاد منذ ذلك التاريخ كما وقعت هجمات بشكل متكرر على مراكز الاستدعاء.