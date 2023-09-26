صلاح محسن يبتعد عن حسابات كولر في مباراة سان جورج

انضم صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي لقائمة المصابين في الفريق، ليبتعد بذلك عن حسابات مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر، في مباراة سان جورج المقبلة، المُقرر إقامتها يوم الجمعة القادم، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض صلاح محسن لشد في العضلة الأمامية خلال المباراة الودية التي خاضها اللاعبون الذين لم يشاركوا أساسيًا في مواجهة سان جورج الماضية.

وشعر صلاح محسن بآلام في العضلة الأمامية خلال المباراة الودية التي أُقيمت مساء أمس الإثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة، أمام فريق الشباب بالنادي، حيث يخضع اللاعب حاليًا لعدة فحوصات طبية، من المنتظر أن تحدد فترة غيابه عن الفريق.

وابتعد صلاح محسن كثيرًا عن حسابات مارسيل كولر في المباراة القادمة، حيث استقر الأخير على الدفع بمحمود عبد المنعم كهربا في مركز المهاجم، في ظل غياب أيضًا أنتوني موديست، بسبب عدم قيده في القائمة الإفريقية الأولى.

ويسعى النادي الأهلي للفوز في المباراة القادمة أمام سان جورج أو التعادل بأي نتيجة أو تفادي الهزيمة بفارق أكبر من هدفين، من أجل ضمان التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.