رئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما: إعلان تكريم إلهام شاهين كان مفاجأة

أكد الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، أن إعلان تكريم الفنانة الفنانة إلهام شاهين خلال الدورة السابعة للمهرجان، كان مفاجأة المؤتمر الصحفي الذي عقد أول أمس الثلاثاء بالمجلس الأعلى للثقافة، لإعلان التفاصيل الكاملة للدورة الجديدة للمهرجان.



وأضاف المخرج أسامة رؤوف، أن المؤتمر الصحفي شرف بحضور الفنانة نيللي والفنان هاني رمزي، مؤكدا أن الفنانة نيللي أعلنت خبر تكريم الفنانة إلهام شاهين

وأشار إلى أن قائمة التكريمات تشمل مجموعة من نجوم الفن في مصر والعالم العربى، وهم : من "مصر" إلهام شاهين، ونيللي، وهاني رمزي، ومن "العراق" الدكتور جبار جودي نقيب الفنان العراقيين، ومن "فلسطين" الفنان غنام غنام، ومن "تونس" الفنان منير العرقي.

من جانبها أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بالتكريم في مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بنسخته السابعة، المقامة في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، وقالت إن تكريم الفنان يمنحه سعادة وطاقة إيجابية كبيرة، تدفعه دائما لتقديم المزيد من الأعمال الفنية الناجحة.

يذكر أن إلهام شاهين حصلت على البكالوريوس من معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل، وانطلقت مسيرتها الفنية من خلال خشبة المسرح، شاركت في عدد كبير من المسرحيات التى حققت نجاحا كبيرا، منها: مسرحية "بهلول فى أسطنبول" مع الفنان سمير غانم، تأليف يوسف معاطي، وإخراج محمد عبدالعزيز، ومسرحية "خشب الورد" مع الفنان محمود عبدالعزيز، والفنان عبدالمنعم مدبولي، تأليف علي سالم، وإخراج هاني مطاوع، مسرحية "كاليجولا" من الأدب العالمي مع الفنان نور الشريف، وإخراج سعد أردش، مسرحية "نساء بلا أقنعة" مع الفنانة د.نجاة علي والفنانة جليلة محمود تأليف فتحية العسال وإخراج الدكتور عادل هاشم، ومسرحية "واحد لقى شقة" مع الفنان حسن عابدين تأليف بهجت قمر، وإخراج عادل صادق، بالإضافة إلى العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية الناجحة.