 مسؤولون أمريكيون يؤكدون العثور على رفات رجل متهم بقتل بناته الثلاث - بوابة الشروق
الجمعة 26 سبتمبر 2025 9:24 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

مسؤولون أمريكيون يؤكدون العثور على رفات رجل متهم بقتل بناته الثلاث

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 8:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 8:05 ص

أكدت فحوصات الطب الشرعي أن الرفات البشرية التي تم العثور عليها في جبل ناء بولاية واشنطن هذا الشهر كانت تعود لجندي سابق مطلوب في مقتل بناته الثلاث الصغيرات الربيع الماضي، حسبما أكد مسؤولون يوم الخميس.

وقال مكتب شريف مقاطعة تشيلان إن رفاته اكتشفت في منطقة نائية بوسط واشنطن، جنوب مدينة ليفنوورث.

وكانت فرق إنفاذ القانون تبحث عن ديكر لأكثر من ثلاثة أشهر منذ العثور على جثث بناته - بايتن ديكر (9 سنوات)، إيفلين ديكر (8 سنوات)، وأوليفيا ديكر (5 سنوات) - في أوائل يونيو/حزيران الماضي إلى جانب شاحنته في موقع تخييم خارج ليفنوورث.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك