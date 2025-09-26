مصدر لبناني: سيتم الإفراج عن رياض سلامة حاكم البنك المركزي السابق بكفالة



قال مصدر قضائي لبناني إن السلطات ستفرج، الجمعة، عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي دفع كفالة قياسية بعد احتجازه لنحو 13 شهراً على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم مالية خلال توليه منصبه.

وألقي القبض على سلامة في لبنان خلال سبتمبر 2024 واحتجز على ذمة التحقيق في تهم منها "اختلاس أموال عامة"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وذكر المصدر لوكالة "رويترز"، أن الإفراج عن سلامة، الذي يرقد حالياً في المستشفى، سيجري الجمعةظ، بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك بعد دفعه كفالة تبلغ 14 مليون دولار و5 مليارات ليرة لبنانية (55866 دولاراً)، واصفا إياها بأنها أكبر كفالة على الإطلاق في لبنان.

وأضاف أن النيابة العامة أكدت أيضاً قرار منعه من السفر للخارج لمدة عام يبدأ من تاريخ دفع الكفالة مع استمرار الإجراءات القانونية بحقه في التهم الموجهة إليه.

وانهارت مكانة سلامة (74 عاماً)، الذي كان ينظر إليه فيما سبق على أنه العمود الفقري للنظام المصرفي، مع انهيار القطاع الذي كان يشرف عليه في عام 2019، ما أدى إلى حرمان المودعين اللبنانيين من السحب من حساباتهم. وبعد ذلك طالته اتهامات بالفساد في لبنان والخارج على حد سواء.