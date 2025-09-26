نتنياهو يلتقي بقادة حلفاء في نيويورك قبل خطابه أمام الأمم المتحدة

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس بقادة الدول الحليفة في نيويورك قبيل خطابه المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، سعيا للحصول على دعم للجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وقدم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لنتنياهو دعمه الكامل في تأمين إطلاق سراح الرهائن، وفقا لبيان صادر عن المكتب الرئاسي في بوينس آيرس. وزار ميلي، وهو حليف صريح لإسرائيل، البلاد عدة مرات وعبر مرارا عن اهتمامه باليهودية.

كما التقى نتنياهو بالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وشكره على "دعمه الثابت" لجهود إسرائيل لتحرير الرهائن المتبقين. ويحمل ألون أوهيل، وهو رهينة اختطف إلى غزة قبل ما يقرب من عامين وظهر مؤخرا في مقطع فيديو لحماس، الجنسية الصربية أيضا.

وخلال اجتماع مع رئيس باراجواي سانتياجو بينا، أشاد نتنياهو بـ "الموقف الثابت" للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وتم الإعلان عن الاجتماعات على منصة التواصل الاجتماعي إكس يوم الخميس.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة. وتواجه الحكومة الإسرائيلية انتقادات من الحلفاء الغربيين بشأن عملياتها العسكرية في غزة، حيث اعترفت دول من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وكندا مؤخرا بدولة فلسطين.