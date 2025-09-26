مدغشقر تفرض حظر تجول ليلي بعد احتجاجات عنيفة على خلفية انقطاع المياه والكهرباء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فرضت حكومة جزيرة مدغشقر في المحيط الهندي، اليوم الخميس، حظر تجول ليلي عقب اندلاع احتجاجات، استخدمت خلالها الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات على خلفية انقطاع المياه والكهرباء المستمر.

وخرج المئات من المحتجين إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم تجاه انقطاع الكهرباء المستمر، الذي يترك المنازل والشركات في كثير من الأحيان بدون كهرباء لأكثر من 12 ساعة.

وقام المحتجون بإغلاق الطرق بإطارات مشتعلة وصخور. وبحلول ظهر اليوم الخميس، وردت تقارير عن حوادث نهب في عدد من متاجر التجزئة ومحلات الأجهزة الكهربائية والبنوك في أنحاء العاصمة.

وتم إشعال النيران أيضا في عدة محطات من نظام التلفريك الجديد في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس بأن ثلاثة منازل لسياسيين معروفين بقربهم من الرئيس نيرينا راجولينا تعرضت أيضا لهجمات من جانب المحتجين.

وأعلن قائد الشرطة أنجيلو رافيلوناريفو أنه سيتم فرض حظر تجول ليلي من الساعة 7 مساء اليوم الخميس حتى 5 صباح غد الجمعة بصرامة حتى استعادة الهدوء.