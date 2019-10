تريزيجيه مُحبط عقب خسارة أستون فيلا أمام السيتي

علق محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي، على خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي (3-0) والتي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الـ10 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر تريزيجيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مجموعة من الصور خلال مشاركته أمام السيتي وقال:" ليست النتيجة التي تمنيناها، شكرا لكل المشجعين المسافرين لدعمنا، وسنواصل العمل".

وشارك تريزيجيه في المباراة بأكملها وحاول تهديد مرمى إيدرسون حارس السيتي في أكثر من مناسبة إلا أن الحظ لم يحالفه.

ويتواجد أستون فيلا في المركز الـ14 وبرصيده 11 نقطة، وذلك بعد مرور 10 جولات من البريميرليج.

Not the result we wanted. Thanks to all the traveling fans. We’ll keep working🦁 pic.twitter.com/w0iAWZFKOM