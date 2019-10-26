أحمد أيمن وحازم أحمد يتوجا بذهبية ببطولة العالم لناشئي الكاراتيه

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فاز حازم أحمد، لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه بالميدالية الذهبية في منافسات وزن +76كجم (ناشئين -18 عاما) ببطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاما المقامة في الفترة من 23 حتى يوم 27 أكتوبر بسانتياجـو في تشيلي.

وتوج أحمد بالذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب تشيلي بنجامين نونيز بنتيجة 3-0.

وكان أحمد قد حقق مشوارا مميزا بالبطولة حيث فاز في جميع مبارياته بالمجموعة الأولى على أبطال كولومبيا وأذربيجان وألمانيا وإسبانيا والأردن.

وأحرز أحمد أيمن لطفي، لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه الميدالية الذهبية في منافسات وزن -61 كجم (ناشئين -18 عاما).

وتوج لطفي بالذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب أذربيجان حسين مامادلي بنتيجة 2-1.

وكان لطفي قد حقق مشوارا مميزا بالبطولة حيث فاز في جميع مبارياته بالمجموعة الثانية على أبطال الكويت وأوكرانيا وتايلند والصين وإسكتلندا.

وتشهد البطولة مشاركة 1557 لاعبا ولاعبة يمثلون 96 دولة. وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 37 لاعبا ولاعبة بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري، ويرأس البعثة محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه.