الحضري يرفض تلميحات عاشور: شعبية الأهلي لا تقارن بأحد

رد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، على تصريحات حسام عاشور لاعب الأهلي السابق والمنتقل حديثًا لنادي الاتحاد السكندري.
ووقع عاشور لمدة موسمين مع نادي الاتحاد السكندري بشكل رسمي، بعد رحيله عن النادي الأهلي، حيث وقع العقود بشكل رسمي الأحد، بعد موافقة حسام حسن على ضمه لزعيم الثغر.
وصرح عاشور، بعد التوقيع لنادي الاتحاد، بأن شعبية الأهلي لا تقل مطلقًا عن الاتحاد السكندري، ولديهم رئيس نادٍ واضح قاصدًا "محمد مصيلحي"، في استمرار لتصريحات اللاعب وهجومه ضد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.
ولكن خرج الحضري، بتصريح قوي للرد على ما ذكره عاشور، وكتب الحارس الدولي السابق عبر تويتر قائلا: "شعبية الأهلي لا تقارن بأحد".
وجاء رد عصام الحضري على ما ذكره عاشور، خاصة أن الحارس عاش تجربة مريرة عقب الهروب من النادي الأهلي في 2008، إلى سيون السويسري.
ورغم أن حارس منتخب مصر السابق، أبدى حزنه الشديد بعد ذلك، وندمه على ما فعله بالهروب من الأهلي، لكن رفض مجلس إدارة النادي السماح له بالعودة، كما أن جماهير النادي لازالت تُهاجمه على ما فعله بحق الفريق.