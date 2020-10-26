الحضري يرفض تلميحات عاشور: شعبية الأهلي لا تقارن بأحد

رد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، على تصريحات حسام عاشور لاعب الأهلي السابق والمنتقل حديثًا لنادي الاتحاد السكندري.

ووقع عاشور لمدة موسمين مع نادي الاتحاد السكندري بشكل رسمي، بعد رحيله عن النادي الأهلي، حيث وقع العقود بشكل رسمي الأحد، بعد موافقة حسام حسن على ضمه لزعيم الثغر.

وصرح عاشور، بعد التوقيع لنادي الاتحاد، بأن شعبية الأهلي لا تقل مطلقًا عن الاتحاد السكندري، ولديهم رئيس نادٍ واضح قاصدًا "محمد مصيلحي"، في استمرار لتصريحات اللاعب وهجومه ضد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

ولكن خرج الحضري، بتصريح قوي للرد على ما ذكره عاشور، وكتب الحارس الدولي السابق عبر تويتر قائلا: "شعبية الأهلي لا تقارن بأحد".

وجاء رد عصام الحضري على ما ذكره عاشور، خاصة أن الحارس عاش تجربة مريرة عقب الهروب من النادي الأهلي في 2008، إلى سيون السويسري.

ورغم أن حارس منتخب مصر السابق، أبدى حزنه الشديد بعد ذلك، وندمه على ما فعله بالهروب من الأهلي، لكن رفض مجلس إدارة النادي السماح له بالعودة، كما أن جماهير النادي لازالت تُهاجمه على ما فعله بحق الفريق.