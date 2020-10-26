بدأت عشرات الشخصيات الليبية، اليوم الاثنين، حوارا سياسيا عبر الفيديو بإشراف الأمم المتحدة، بعد أيام قليلة من إعلان وقف دائم لإطلاق النار، في خطوة وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بـ"الشجاعة"، داعيا لإخراج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا.

والمحادثات هي الأولى في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي ستتواصل عبره مناقشة نتائج المباحثات التي تمت في الأسابيع الأخيرة، بخصوص الملفات العسكرية والاقتصادية والمؤسساتية.

وأوضح بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الاجتماع يضم شخصيات مختلفة من المشهد السياسي الليبي، ومن المنتظر أن يتم التحضير للقاءات مباشرة في 9 نوفمبر في تونس.

وقالت الأمم المتحدة إن الملتقى يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

وتم اختيار المشاركين من مختلف المكونات الرئيسية للشعب الليبي، وذلك على أساس "مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل، مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب".

وأكدت الأمم المتحدة أنه "استجابة لتوصية غالبية الليبيين، يمتنع المدعوون للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي عن تولي أي مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية".

وتوصل وفدا الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الليبية، يوم الجمعة، خلال المفاوضات الجارية بينهما في جنيف، إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار في عموم البلاد، في خطوة وصفتها الأمم المتحدة بـ"الإنجاز التاريخي".

من جانبه، رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، واصفا إياه بـ"الخطوة الشجاعة".

وأضاف: "نتطلع إلى نتائج الحوار السياسي الليبي الذي مهدت الأمم المتحدة الطريق له.. ونتطلع إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة في ليبيا لدعم المصالحة الوطنية".

كما أشار بومبيو إلى أن واشنطن "تؤيد انتقال السلطة في ليبيا إلى سلطات تنفيذية جديدة، للتحضير للانتخابات"، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وتطرق أيضا إلى مسألة المقاتلين الأجانب، الذين نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا، قائلا: "يجب على كل المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا، والسماح لليبيين بتحديد مستقبلهم بما يتماشى مع الاتفاق".