محافظ مطروح يناقش إقامة مشروعات لتحقيق التنمية المستدامة بقرية قطراني

عقد خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا لمناقشة مشروعات مؤسسة مصر الخير لتطوير قرية القطرانى بمدينة سيدى برانى.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق والمتابعة بين كافة الجهات المعنية بشأن المشروعات المقترحة فى المجالات المختلفة، مع أهمية الترابط وتحقيق التنمية المستدامة فى القطاعات المستهدف تنميتها بالقرية لتكون قرية نموذجية.

كما تم مناقشة صيانة 21 مدرسة أقيمت بمادة grc، ضمن 90 مدرسة مجتمعية أقامتها مؤسسة مصر الخير بمطروح، واستبدالها بفصول كونتير معالج يسهل نقلها من مكان لأخر ويلائم العملية التعليمية وعدم تأثرها بعوامل الطقس بالتنسيق مع فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، واستعراض عدد من النماذج المقترحة، وكذلك دراسة الحاجة المستقبلية لبعض المناطق الصحراوية من المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

كما وجه محافظ مطروح بدراسة مدى إمكانية التوسع لاستكمال التعليم الإعدادى بتلك المدارس كفصول ملحقة للمدراس الأقرب، وتخصيص قطعة أرض لإقامة مركز شباب بالقرية، وكذلك تحسين جودة وتوفير مياه الشرب من خلال التعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتوريد 3 حاويات مياه وحفر 100 بئر نشو وصيانة 125 بئرا رومانيا، لخدمة وتنمية القرية.

وأمر محافظ مطرح بحصر جميع الأبار مع تشكيل لجنة من الجهات المعنية، وبمشاركة أحد عمد القرية لتحديد عدد ومواقع الخزانات المستهدفة.

ووجه بإقامة مشروع محطة تحلية بطاقة 50م3 تعمل بالطاقة الشمسية بقرية شماس، بالإضافة إلى محطة تنقية بطاقة 100م3، كما تم مناقشة دعم التنمية الزراعية بالقرية من خلال دعم المزارعين بشتلات الزيتون بنحو 12 ألف شتله بواقع 40 شتلة لكل مزارع مع الحاجة لتوعيتهم.

كذلك العمل على تطويرالوحدة البيطرية، وحصر لحضانات الأطفال المقترح إنشائها أو الموافقة عليها بمطروح من خلال دعم مؤسسة مصر الخير، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ومديرية التضامن بالمحافظة.