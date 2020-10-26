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حزب اتحاد الوطن المعارض يفوز في الانتخابات الليتوانية

د ب أ
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 5:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 5:33 ص

 فاز حزب "اتحاد الوطن" المعارض في الانتخابات البرلمانية في ليتوانيا بحصوله على 50 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 141 مقعدا، حسبما أفادت لجنة الانتخابات في البلاد بعد فرز جميع الأصوات تقريبا.

وجاء ائتلاف كل من حزبي المزارعين والخضر برئاسة رئيس الوزراء الحالي سوليوس سكفيرنيليس في المركز الثاني في الانتخابات بحصوله على 32 مقعدا فقط، يليه الاشتراكيون الديمقراطيون بـ 13 مقعدا.

وحصل حزبان ليبراليان، "الحركة الليبرالية" و"حزب الحرية" الذي تأسس مؤخرًا، على 13 و 11 مقعدًا على الترتيب. وفاز حزب العمال الشعبوي بعشرة مقاعد.

وكانت نسبة المشاركة منخفضة حيث بلغت 9ر37 بالمئة.

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