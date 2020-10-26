أرمينيا تؤكد سيطرة أذربيجان على مدينة كوباتلي بإقليم نارجورني قرة باغ

أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الأرمينية آرتسرون أوفانيسيان، اليوم الإثنين، سيطرة القوات المسلحة الأذربيجانية على مدينة كوباتلي في إقليم ناجورني قرة باغ.

وقال أوفانيسيان، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "للأسف، في ساعة متأخرة من مساء أمس، خلال المعارك، تمكَّن الخصم من السيطرة على كوباتلي والتقدم في بعض الاتجاهات"، متعهدًا بتقديم خريطة للأعمال القتالية غدًا.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت أمس بيانا مشتركا للولايات المتحدة وأرمينيا وأذربيجان جاء فيه أن أطراف الصراع سيعودون اليوم الإثنين إلى وقف إطلاق النار عند الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي، لكن فور بدء نظام وقف إطلاق النار تقريبا، بدأ الطرفان اتهامات متبادلة بانتهاكه.