مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد الموقف التنفيذي لمشروعات العلمين الجديدة

تفقد المهندس علاء عبد العزيز مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه المهندس أسامة عبد الغني رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز.

واستهل المهندس علاء عبد العزيز، ومرافقوه الجولة بتفقد المنطقة التراثية وتبلغ مساحتها 260 فدانا، وتضم: "البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية في الحي القديم – مجمع السينمات – المعارض – حديقة الأطفال – مركز تنمية المهارات – مبنى رئاسة المدينة – الحى الاستثماري"، إذ أكد على الانتهاء من كافة الأعمال طبقا للبرامج الزمنية المحددة.

ثم انتقل إلى منطقة الإسكان المميز وسكن مصر، كما تفقد المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، جارٍ الانتهاء من تنفيذها مرورا بالممشي السياحي و الكباري، ومنطقة الأبراج الشاطئية.