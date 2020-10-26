أذربيجان وأرمينيا تتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار

اتهمت أرمينيا وأذربيجان بعضهما البعض بانتهاك الوقف الإنساني لإطلاق النار في منطقة ناجورنو كاراباخ، بعد وقت قصير من دخوله حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين الدولتين حول منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في جنوب القوقاز، والتي تسيطر عليها القوات الأرمينية منذ عقود، ولكن تعتبرها الأمم المتحدة جزءا من أذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في باكو اليوم الاثنين، إنه قد تم إطلاق النار على جنودها في قرية سفيان.

ورفضت السلطات في ناجورنو كاراباخ المزاعم، واتهمت وزارة الدفاع الأرمينية في يريفان باكو بالتضليل المستهدف.

وقالت متحدثة باسم الوزارة في يريفان، إن القوات المسلحة الأذربيجانية استأنفت قصفها بالمدفعية بعد 45 دقيقة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وتم الاتفاق على المحاولة الأخيرة لوقف الاشتباكات، في موسكو، إذ قامت الولايات المتحدة بتسيهل الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين في الساعة الثامنة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش).