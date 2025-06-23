بوتين: العدوان المستفز ضد إيران لا يستند إلى أي مبررات أو أعذار

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العدوان المستفز ضد إيران لا يستند إلى أي مبررات أو أعذار، مشيرًا إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيراني ستتيح بحث كيفية الخروج من الوضع الراهن بالشرق الأوسط.

وأضاف بوتين خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم في موسكو، أن موقف روسيا بشأن تصاعد التوتر حول إيران وإسرائيل «معروف جيدًا».

وأكد أن روسيا تبذل جهودا لتقديم المساعدة للشعب الإيراني، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

من جهته قال عراقجي، إن «طهران تعتبر أفعال الولايات المتحدة وإسرائيل تجاه إيران غير شرعية»، مشددًا على أن «الجانب الإيراني يحق له الدفاع عن نفسه».

وذكر أن التوتر في الشرق الأوسط يتصاعد؛ بسبب هجوم إسرائيل والولايات المتحدة على إيران ومنشآتها النووية.

وأعرب الوزير الإيراني عن شكر بلاده لروسيا على إدانة تصرفات إسرائيل والولايات المتحدة تجاه إيران.